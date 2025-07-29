عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة والأمين المساعد.

مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام



ووافق مجلس جامعة بنها الأهلية خلال الجلسة على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام، موجها الشكر لقيادات الجامعة وعمداء البرامج علي الجهود المبذولة في العملية التعليمية.

كما استعرض الدكتور حسين المغربي التعاون الأكاديمي بين جامعة بنها الأهلية وجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاء نتائج الفصل الدراسي الثاني، وبدء الفصل الدراسي الصيفي لبرامج الجامعة للعام الجامعة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، كما استعرض أيضا خطط التدريب الميداني الصيفي لبرامج الهندسة وعلوم الحاسب وكذلك الخطة الصيفية المقترحة للنشاط الطلابي.

واستعرض مجلس الجامعة مقترح تقديم بعض المنح الدراسية للدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل وكذلك توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

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