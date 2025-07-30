كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عددا من مديرى البرامج وأمين عام الجامعة السابقين نظرا لجهودهم المبذولة فى العمل خلال الفترة الماضية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية والعمل الإدارى داخل الجامعة.

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يكرم مديرى البرامج وأمين عام الجامعة السابقين



وأكد الدكتور جمال السعيد خلال اللقاء أن العمل الأكاديمي داخل الجامعة حلقات متصلة من العطاء والتعاون داخل المواقع المختلفة.

وشمل التكريم كلا من: الدكتور محمد سعيد المشرف على برامج كلية الهندسة، والدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتور محمد سراج مدير برامج كلية العلاج الطبيعي، والدكتور شريف أبو السعادات مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة السابق.

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