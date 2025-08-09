السبت 09 أغسطس 2025
حفل لفريق "أندروميدا" بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي 22

حفل لفريق أندروميدا
حفل لفريق "أندروميدا" بمكتبة الإسكندرية، فيتو

شهد مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف مساء الجمعة حفلًا موسيقيًّا لفريق "أندروميدا"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين.

 قدم خلالها الفريق عددًا من أبرز المقطوعات الموسيقية وسط تفاعل من الجمهور.

 

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي تستمر داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب من أربعين فعالية فنية وثقافية متنوعة بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.


ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محيي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.


وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

