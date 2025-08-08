السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مفيش شبهي في بلدك، مروان موسى يتألق خلال حفله بالسعودية (فيديو)

مروان موسي، فيتو
مروان موسي، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل مغني الراب مروان موسى في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور جماهيري كبير. 

 

حفل مروان موسى في السعودية 

وقدم “موسى” عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومنها أغنية برازيلي وأسمر ومفيش شبهي في بلدك وغيرهم من الأغاني.

وكان مغني الراب مروان موسى أطلق ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة  من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في هذا الألبوم والتي تغوص في أعماق المرحلة الأكثر قسوة من مراحل الحزن وهي الاكتئاب، وتعكس مزيجًا من مشاعر الإحباط والخيانة. 

كما مهد مروان موسى لصدور الألبوم بإطلاق أغنية "بص يا كبير" التي تحاكي مشاعر الانكسار والذكريات والفوضى الذهنية بإيقاع موسيقي ساحر يُترجم حالة الانفصال العاطفي  ومحو الذات. 

