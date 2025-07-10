الخميس 10 يوليو 2025
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صحة ومرأة

قناع الشوفان والزبادي لبشرة ناعمة مثل الأطفال

بشرة ناعمة
بشرة ناعمة

البشرة الناعمة دائما نضرة ولامعة مثل بشرة الأطفال وهو ما تبحث عنه الفتيات لأنها تمنحهم جمال مميز وجاذبية خاصة.

وللحصول على البشرة الناعمة يجب اتباع روتين العناية بالبشرة مثل الترطيب اليومى والتنظيف أيضا مع عمل ماسكات تقشير البشرة لتجديد خلاياها والتخلص من الشوائب والدهون بها ما يزيد من نعومتها.

قناع الشوفان والزبادي لبشرة ناعمة مثل الأطفال 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الشوفان والزبادي لبشرة ناعمة مثل الأطفال.

المكونات:

 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون

طريقة التحضير والاستخدام:

  • في وعاء صغير، امزجي الزبادي والعسل جيدا.
  • أضيفي زيت جوز الهند (أو زيت اللوز) وقلبي الخليط حتى يتجانس.
  • أضيفي دقيق الشوفان المطحون واخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي.
  • ضعي القناع على وجه نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العين.
  • اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية لطيفة.
  • جففي وجهك برفق، وضعي مرطب خفيف.
  • هذا القناع يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويمنحها نعومة فائقة، كما يرطب البشرة ويغذيها، وله خصائص مضادة للبكتيريا، ويمنحها ترطيب عميق ويتركها ناعمة ومشرقة، ودقيق الشوفان يهدئ البشرة وينظف المسام، كما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.
  • استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج ونعومة ملحوظة تشبه بشرة الأطفال.
قناع الشوفان والزبادى لبشرة ناعمة مثل الأطفال 
قناع الشوفان والزبادى لبشرة ناعمة مثل الأطفال 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية

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قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

 

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