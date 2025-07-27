دقيق الشوفان، حل طبيعي للبشرة الملتهبة والمتهيجة

لطالما عُرف دقيق الشوفان بفوائده الغذائية الكبيرة للصحة الداخلية، لكن أنه يمتلك أيضًا خصائص مذهلة للعناية بالبشرة

أكدت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة غوري كبور لموقع “Cleveland clinic” الطبي، على استُخدم دقيق الشوفان في العناية بالبشرة منذ آلاف السنين، حتى في العصور المصرية القديمة.

ويُعد دقيق الشوفان مكونًا شائعًا وفعالًا في العديد من منتجات العناية بالبشرة الحديثة.

يتم غلى الشوفان بعد طحنه ناعمًا لاستخلاص المادة الغروية منه، والتي تحتوي على النشويات والعديد من الجزيئات المفيدة الأخرى.

يمكن العثور على “الشوفان الغروي” في مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك:

مساحيق الاستحمام

الكريمات والمرطبات

علاجات الطفح الجلدي

الشامبو

كريمات الحلاقة

فوائد الشوفان الغروي للبشرة

الشوفان الغروي ليس مجرد مكون تجميلي، بل هو واقٍ ممتاز للبشرة، فاوضحت الدكتورة كبور أن "الشوفان الغروي يُرطب البشرة الملتهبة أو المتهيجة بشكل ممتاز"، فيما يلي أبرز فوائده:

مضاد للالتهابات: يحتوي الشوفان الغروي على مكونات تُساعد على تهدئة السيتوكينات، وهي بروتينات التهابية في الجسم تسبب الحكة واحمرار الجلد.

خصائص مضادة للأكسدة: بفضل احتوائه على فيتامين هـ، يعمل الشوفان الغروي كمضاد للأكسدة يمنع تلف الخلايا ويقلل من علامات الشيخوخة.

مرطب فعال: تساعد النشويات وبيتا جلوكان الموجودة في الشوفان الغروي البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة. وأكدت الدكتورة كبور أن "المرطب الذي يحتوي على دقيق الشوفان الغروي قد يكون أفضل من المرطب العادي وحده في العديد من حالات جفاف الجلد".

يدعم حاجز بشرة صحي: يُعد الشوفان الغروي بمثابة "بريبايوتيك" للبشرة، حيث يدعم الميكروبيوم الصحي للبشرة (الكائنات الدقيقة الطبيعية)، مما يوفر حاجزًا وقائيًا ضد الميكروبات الضارة التي قد تسبب التهاب وتهيج الجلد.

يخفف من بكتيريا المكورات العنقودية: أظهرت الأبحاث أن الشوفان الغروي يساهم في علاج الأكزيما عن طريق تقليل نمو بكتيريا المكورات العنقودية، وهي بكتيريا شائعة يمكن أن تفاقم أعراض الأكزيما.

حالات جلدية يمكن أن يهدئها الشوفان الغروي

يُعد الشوفان الغروي مكونًا مفيدًا وآمنًا لتهدئة الحالات الجلدية المزمنة التي تسبب تهيجًا لسطح الجلد، مثل الأكزيما والصدفية، كما أنه أيضًا علاج ممتاز لتهيج الجلد الخفيف، والذي يشمل:

جفاف الجلد

حكة الجلد

الطفح الجلدي الخفيف

حروق الحلاقة

حروق الشمس

أفضل طرق استخدام الشوفان الغروي على البشرة

يمكن استخدام الشوفان الغروي في منتجات موضعية مثل الكريمات والمراهم، حيث يُدلك على البشرة مرتين يوميًا، كما يمكن استخدامه في منتجات تلامس البشرة مؤقتًا، مثل مساحيق الاستحمام، حيث يُنصح بالاسترخاء في حمام دقيق الشوفان لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

كيفية صنع دقيق الشوفان الغروي في المنزل

لصنع دقيق الشوفان الغروي الخاص بك:

اخلط نصف كوب من الشوفان غير المطبوخ في الخلاط أو محضر الطعام حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا جدًا.

ضع مسحوق الشوفان في قدر صغير مع كوب من الماء واتركه حتى يغلي.

اغليه لبضع دقائق لاستخراج النشويات المفيدة.

برّد دقيق الشوفان المغلي إلى درجة حرارة الغرفة.

استخدم كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان الغروي في الحمام، أو ضع القليل منه على بشرتك كعجينة.

ابقَ في حوض الاستحمام أو اترك المعجون على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة

الآثار الجانبية للشوفان الغروي

بشكل عام، يُعتبر الشوفان الغروي جيد التحمل ونادرًا ما يسبب آثارًا جانبية، وهو آمن للاستخدام على الأطفال والكبار. ومع ذلك، يجب تجنبه إذا كان الشخص يعاني من حساسية معروفة تجاه الشوفان.

إذا كانت بشرته حساسة للغاية ومعرضة للحساسية، تنصح الدكتورة كبور بإجراء اختبار موضعي أولًا. بوضع كمية صغيرة من منتج الشوفان الغروي على منطقة صغيرة من الجلد وانتظر من 24 إلى 48 ساعة لملاحظة أي احمرار أو حكة. إذا لم يحدث أي رد فعل تحسسي، يمكنك استخدامه على كامل الجسم.

يُعد الشوفان الغروي خيارًا ممتازًا لحالات الجلد الخفيفة وتهدئة البشرة، ومع ذلك، قد لا يكون كافيًا إذا كان الشخص يعاني من أمراض جلدية متوسطة إلى شديدة أو نوبات جلدية حادة.

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