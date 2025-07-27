نصائح للعناية الطبيعية بالبشرة مع الحر وارتفاع نسبة الرطوبة

نصائح للعناية بالبشرة، في فصل الصيف، وتحديدًا مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، تتعرض البشرة لضغوط كبيرة تؤثر على نضارتها وصحتها، بغض النظر عن نوعها سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة.





الرطوبة العالية والحرارة الشديدة تؤدي إلى انسداد المسام، وزيادة إفراز الدهون، وظهور البثور والحبوب، فضلًا عن الجفاف أو الالتهابات للبشرة الحساسة.



لذا من الضروري اتباع روتين طبيعي يناسب جميع أنواع البشرة، يحافظ على توازنها ويحميها من الأضرار الخارجية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في فصل الصيف لا تتطلب منتجات باهظة أو إجراءات معقدة، بل تحتاج إلى روتين يومي بسيط يعتمد على مكونات طبيعية، وتنظيف عميق، وترطيب جيد، وحماية من العوامل الجوية.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه مع التوازن في التغذية والاهتمام بالترطيب الداخلي، يمكن الحفاظ على بشرة صحية، مشرقة، وخالية من المشاكل مهما كانت درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة.

خطوات العناية بالبشرة في فصل الصيف



وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في هذا التقرير مجموعة من النصائح الطبيعية للعناية بالبشرة في الحر والرطوبة:

غسول للبشرة

أولًا: التنظيف اللطيف والمتوازن

غسل الوجه مرتين يوميًا بماء فاتر: مرة في الصباح لإزالة الزيوت التي تفرز خلال النوم، ومرة مساءً لتنظيف البشرة من العرق والأتربة وبقايا المكياج. تجنبي الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف البشرة.

استخدام غسول طبيعي:

للبشرة الدهنية: غسول من ماء الورد مع القليل من جل الصبار.

للبشرة الجافة: خليط من اللبن الرائب مع العسل.

للبشرة الحساسة: ماء الشوفان (نقع الشوفان في الماء ثم استخدام ماء النقع).

تجنب المنظفات القاسية: اختاري منتجات خالية من الكحول والعطور والبارابين. أو اعتمدي على مواد طبيعية مثل الطمي المغربي أو مسحوق النيم للتنظيف العميق.

ثانيًا: الترطيب المنتظم والطبيعي

على عكس ما يظن البعض، كل أنواع البشرة تحتاج إلى ترطيب، حتى الدهنية منها، خصوصًا في الأجواء الحارة والرطبة.

جل الألوفيرا: من أفضل المرطبات الطبيعية، يساعد على تهدئة البشرة وإنعاشها، كما يوازن إفراز الدهون.

زيت الجوجوبا: يشبه الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، مناسب لكل الأنواع وخصوصًا الدهنية والمختلطة.

ماء الورد: قابض طبيعي للمسام، يرطب البشرة ويقلل الالتهاب، ويمكن استخدامه كبخاخ منعش خلال النهار.

الخيار المهروس أو عصير الخيار: مرطب ومهدئ فعال، خصوصًا بعد التعرض للشمس.

تقشير البشرة من الطبيعة

ثالثًا: التقشير اللطيف لإزالة الخلايا الميتة

في فصل الصيف، تتراكم الخلايا الميتة بسبب التعرق والدهون. لذا يُنصح بالتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع بمكونات طبيعية:

سكر + عسل + قطرات من عصير الليمون للبشرة الدهنية.

شوفان مطحون + زبادي + عسل للبشرة الجافة والحساسة.

القهوة + زيت جوز الهند للبشرة المختلطة.

يجب تجنب الفرك القاسي حتى لا تُصاب البشرة بالتشققات أو الالتهاب، خاصة مع حساسية الجلد في فصل الصيف.

رابعًا: الحماية من الشمس

واقي الشمس الطبيعي: يمكن استخدام زيت بذور التوت أو زيت الجزر كمكونات طبيعية تحتوي على خصائص واقية من الشمس، لكنها لا تغني عن استخدام واقٍ شمسي طبي في حال التعرض المباشر لفترات طويلة.

ارتداء قبعات ونظارات شمسية: حماية البشرة تبدأ من تقليل التعرض المباشر، وخاصة في أوقات الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى 3 عصرًا.

المشي في الظل قدر الإمكان وتجنب الأنشطة الخارجية الطويلة خلال ساعات الحر الشديد.

خامسًا: الاهتمام بالتغذية والماء

شرب كميات كافية من الماء: من 8 إلى 10 أكواب يوميًا، لأن الرطوبة العالية تزيد من فقدان الماء من الجسم.

تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، والعنب. فهذه الفواكه ترطب البشرة من الداخل.

التقليل من السكريات والمقليات: لأنها تزيد من إفراز الدهون وتُسبب الحبوب في الصيف.

سادسًا: ماسكات طبيعية تناسب جميع أنواع البشرة

ماسك الزبادي والخيار: لترطيب وتبريد البشرة.

ماسك العسل وماء الورد: لتغذية وتوحيد لون البشرة.

ماسك الطماطم وماء الليمون: للبشرة الدهنية والمختلطة لتقليل المسام والتحكم في الإفرازات.

ماسك الشوفان والحليب: للبشرة الجافة والحساسة.

تُستخدم هذه الماسكات مرتين في الأسبوع، وتُترك على الوجه لمدة 15 دقيقة فقط.

سابعًا: تجنبي هذه العادات الضارة

النوم دون تنظيف البشرة: يسبب انسداد المسام وظهور الحبوب.

الإكثار من وضع المكياج الثقيل: يمنع تنفس البشرة ويزيد من التهيج.

اللمس المستمر للوجه: قد ينقل البكتيريا والأوساخ إلى المسام.

وأخيرًا لفتت خبيرة العناية بالبشرة، أن الاستمرارية والوعي بنوع البشرة واحتياجاتها هما سر جمالك الطبيعي في كل الفصول.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.