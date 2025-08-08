السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة محاولة تهريب 4 أطنان هيدرو وحشيش بالإسماعيلية

حبس شخصين، فيتو
حبس شخصين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة تهريب أكثر من 4 أطنان هيدرو وحشيش، بقيمة 255 مليون جنيه لترويجها على عملائهم في الإسماعيلية.

 

حبس شخصين بمحاولة تهريب 4 أطنان هيدرو وحشيش بالإسماعيلية

كان  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وبحسب التحريات، فإن المتهمين كانا بحوزتهما أكثر من 3 أطنان من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى قرابة طن من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 255 مليون جنيه.

 

جاءت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم استهداف المتهمين وضبطهما مع المضبوطات، في إطار جهود الدولة لقطع طرق الإمداد وتضييق الخناق على تجار المخدرات ومروجي السموم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاسماعيلية النيابة العامة محافظة الإسماعيلية

