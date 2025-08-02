فوائد كرنب بروكسل لمرضى السكري وصحة الجهاز الهضمي

ينتمي كرنب بروكسل إلى عائلة الخضراوات الصليبية، ويُعتقد أن اسمه يعود إلى مدينة بروكسل في بلجيكا، ويمتاز بانخفاض سعراته الحرارية والدهون، وغناه بالألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ويحتوي نصف كوب من ملفوف بروكسل المطبوخ على:

28 سعرة حرارية

5.5 جرام من الكربوهيدرات

2 جرام من الألياف

2 جرام من البروتين

1.4 جرام من السكر

0.4 جرام من الدهون

16 مليجرام من الصوديوم

كما يوفر نصف كوب منه نسبًا عالية من الفيتامينات الأساسية:

109 ميكروجرام من فيتامين ك (١٣٧٪ من القيمة اليومية)

48 مليجرام من فيتامين ج (٨١٪ من القيمة اليومية)

47 ميكروجرام من حمض الفوليك (١٢٪ من القيمة اليومية)

30 ميكروجرام من فيتامين أ (١٢٪ من القيمة اليومية)

الفوائد الصحية لكرنب البروكسل

كرنب بروكسل هو غذاء خارق لما يحتويه من عناصر غذائية وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فإلى جانب المعادن والفيتامينات المعتادة، فهو يوفر مغذيات نباتية فريدة تعزز الصحة، وعند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي، يقدم ملفوف بروكسل فوائد عديدة:

1. تعزيز الصحة العامة

ينافس كرنب بروكسل البرتقال في محتواه من فيتامين ج، وهو مضاد أكسدة قوي يُعزز صحة البشرة، ويقوي جهاز المناعة، ويحارب تلف الخلايا.

يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة رئيسية أخرى:

حمض ألفا ليبويك (ALA): يُفيد صحة العين ويساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.

الأنثوسيانين: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي الدماغ، ويخفض ضغط الدم.

2. تعزيز صحة الأمعاء

الألياف ضرورية لصحة الأمعاء، ومعظمنا لا يحصل على الكمية الموصى بها يوميًا، ويوفر نصف كوب من كرنب بروكسل المطبوخ جرامين من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتؤثر إيجابًا على المزاج والمناعة.

3. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد ملفوف بروكسل إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي للقلب بفضل محتواه من:

الجلوكوسينولات: تدعم ضغط الدم الصحي.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: تساعد على خفض الكوليسترول.

البوتاسيوم: يوازن الصوديوم ويحافظ على ضغط الدم.

السلفورافان: يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

4. تقليل خطر الإصابة بالسكري ومضاعفاته

تشير الأبحاث إلى أن تناول الخضراوات الصليبية مثل كرنب بروكسل يحمي من داء السكري من النوع الثاني، كما أن حمض ألفا ليبويك الموجود فيه قد يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ويمنع مضاعفات الأعصاب لدى مرضى السكري.

5. تخفيف الالتهاب

يُعد الالتهاب المزمن سببًا للعديد من الحالات الصحية الخطيرة، ويوفر ملفوف بروكسل العديد من العناصر الغذائية المضادة للالتهابات، بما في ذلك:

حمض ألفا ليبويك

بيتا كاروتين

أحماض أوميغا 3 الدهنية

السلفوروفان

فيتامين ج وفيتامين ك

نصائح الطهي والآثار الجانبية لكرنب البروكسل

يُعد كرنب بروكسل آمنًا بشكل عام، لكن قد يسبب الانتفاخ والغازات وآلام الأمعاء لدى البعض، ويُعتبر التحميص والقلي أفضل الطرق للحصول على نكهة وقوام مميزين وتفادي اثاره الجانبية.

لتحضير كرنب بروكسل، يمكن غسله وتقطيعه ثم خلطه بزيت الزيتون وتحميصه في الفرن حتى يصبح ذهبيًا، ويمكن إضافة بعض المنكهات مثل:

الخل

الكاري

الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو الزعتر

الثوم المفروم والملح والفلفل

تُعد أطباق مثل سلطة كرنب بروكسل مع التفاح والجوز أو كرنل بروكسل المشوي مع البندق والتمر خيارات لذيذة وصحية.

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