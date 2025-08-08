بيان ترحيب بزيارة رئيس الوزراء السوداني لزعيم الطريقة الختمية بمقر إقامته في القاهرة (فيديو)

أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني، بيانا عبر فيه عن ترحيبه بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب، فى مقر إقامته بالقاهرة.

زيارة رئيس الوزراء السوداني لـ محمد عثمان الميرغني

واصفًا الزيارة بأنها تعبير صادق عن الوفاء والتقدير لرموز المجتمع السوداني، واعتبر الحزب هذه الخطوة دليلًا على حرص كامل إدريس على تعزيز التواصل مع القيادات التاريخية والوطنية في البلاد.

وقال أحمد الطيب المكابرابي، رئيس القطاع السياسي للحزب، إن زيارة رئيس الوزراء السودانى لمولانا محمد عثمان الميرغني، تجد لدى الحزب كثيرًا من الامتنان والعرفان، وتؤكد أصالة معدن الدكتور كامل إدريس وتقديره لدور القيادات الوطنية.

وأضاف أن اللقاء شهد تنويرًا من رئيس الوزراء حول مهام “حكومة الأمل”، التي تسعى جاهدة لاستعادة الحياة الطبيعية للشعب السوداني بعد سنوات من التحديات.

وكشف أحمد الطيب المكابرابي، أن قيادة الحزب قدمت خلال اللقاء عرضًا مبدئيًا لمبادرة وطنية يعتزم الحزب إطلاقها قريبًا، تهدف إلى صياغة حل وطني خالص للأزمة السودانية، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية. وأكد أن الحزب، بتاريخه العريق واعتداله الذي يمثل “المزاج السوداني”، يمتلك القدرة على قيادة مثل هذه المبادرات، مستشهدًا باتفاقية السلام التاريخية “الميرغني-قرنق”، التي شكلت نموذجًا رائدًا للحلول الوطنية.

لقاء الدكتور كامل إدريس مع محمد عثمان الميرغني

مشيرا إلى إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحزب بدعم الاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة. ودعا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط في هذا المسار لضمان تحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والتنمية.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء السوداني، لمنزل محمد عثمان الميرغني في سياق سلسلة لقاءات يجريها مع قيادات سياسية ومجتمعية لتعزيز التوافق الوطني.

من هو محمد عثمان الميرغني زعيم الطريق الختمية

يشار إلى أن محمد عثمان الميرغني، سياسي سوداني صوفي، ولد عام 1936، وتولى زعامة الطريقة الختمية، بعد وفاة والده علي الميرغني عام 1968، ويعتبر من أبرز مجددي الطريقة، وله إسهامات كبيرة لجعلها من أكبر الطرق الصوفية في إفريقيا، مستندًا على ولاء أتباعه.

وكان الميرغني عين مستشارًا لوالده وهو في العشرينيات من عمره، حتى صار عضوًا في المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، عقب اندماج حزيى الشعب الديمقراطي وحزب الوطني الاتحادي في عام 1967، ثم سُمي راعيًا للحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1969، بعد تولي جعفر النميري حكم السودان، ثم تولى الحزب رسميًا بعد وفاة الشريف حسين الهندي، في عام 1982.

وتعرض "الميرغني" للسجن بعد استيلاء الجبهة الإسلامية، بزعامة الرئيس السوداني "المعزول" عمر البشير، على حكم السودان عام 1989، والإطاحة بالحكم الديمقراطي، الذي كان الحزب الاتحادي أحد أركانه.

وظل محمد عثمان الميرغني، ينادي بالحوار المدني للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي، ودعم الخيارات التي تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع السودان.

وكان الميرغنى طرح في مارس الماضي، مبادرة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية بالسودان، تشمل الدعوة لإجراء حوار سوداني-سوداني شامل، يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، كما يدعم تخلص السودان من الانتماءات الأيدلوجية لتنظيمات إرهابية أو محاور بينها، والتحول إلى وضع سياسي جديد.

