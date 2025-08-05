الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

السودان يدعو الاتحاد الأفريقي لرفع تعليق مشاركته في أنشطة التكتل القاري

السودان، فيتو
السودان، فيتو

 دعا السفير الزين إبراهيم حسين، مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، إلى رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي، بعد إعلان خارطة الطريق واستيفاء تكوين الحكومة المدنية، وذلك استنادًا إلى مبادرة التضامن الإفريقي بهدف تحقيق السلام الشامل وإعادة الإعمار في السودان.

 

الجلسة التشاورية غير الرسمية بالاتحاد الإفريقي

 وخاطب مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الاجتماع، الذى عقده مجلس السلم والأمن في الجلسة التشاورية غير الرسمية بالاتحاد الإفريقي والتي سبقت الجلسة الرسمية الخاصة بالسودان، وفقا لوكالة أنباء سونا.

 

تنفيذ خارطة الطريق

وقدم مندوب السودان، شرحًا لتطور الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية بالسودان بما في ذلك تكوين حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء كامل إدريس، والتي تعتبر خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في فبراير الماضي.

 

الضغط على ميليشيا الدعم السريع لفك حصار الفاشر 

 وحث السفير الزين مجلس السلم والأمن بالضغط على ميليشيا الدعم السريع لفك حصار الفاشر والانسحاب من المناطق المدنية ووقف الانتهاكات ضد المدنيين فى كردفان ودارفور، مجددًا دعوته للمجلس إلى استمرار إدانة تكوين حكومة موازية، وقطع الطريق أمامها بعودة السودان للأسرة الأفريقية.

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كردفان ودارفور الاتحاد الأفريقي السودان مجلس الامن والسلم الافريقي

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