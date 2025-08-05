السودان يدعو الاتحاد الأفريقي لرفع تعليق مشاركته في أنشطة التكتل القاري

دعا السفير الزين إبراهيم حسين، مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، إلى رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي، بعد إعلان خارطة الطريق واستيفاء تكوين الحكومة المدنية، وذلك استنادًا إلى مبادرة التضامن الإفريقي بهدف تحقيق السلام الشامل وإعادة الإعمار في السودان.

الجلسة التشاورية غير الرسمية بالاتحاد الإفريقي

وخاطب مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الاجتماع، الذى عقده مجلس السلم والأمن في الجلسة التشاورية غير الرسمية بالاتحاد الإفريقي والتي سبقت الجلسة الرسمية الخاصة بالسودان، وفقا لوكالة أنباء سونا.

تنفيذ خارطة الطريق

وقدم مندوب السودان، شرحًا لتطور الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية بالسودان بما في ذلك تكوين حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء كامل إدريس، والتي تعتبر خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في فبراير الماضي.

الضغط على ميليشيا الدعم السريع لفك حصار الفاشر

وحث السفير الزين مجلس السلم والأمن بالضغط على ميليشيا الدعم السريع لفك حصار الفاشر والانسحاب من المناطق المدنية ووقف الانتهاكات ضد المدنيين فى كردفان ودارفور، مجددًا دعوته للمجلس إلى استمرار إدانة تكوين حكومة موازية، وقطع الطريق أمامها بعودة السودان للأسرة الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.