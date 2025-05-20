الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للحكومة في السودان

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية السودان واعتبرته خطوة هامة نحو استعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية.

صون سيادة السودان ووحدة أراضيه

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية تكثف جهودها من أجل دعم جهود صون سيادة السودان ووحدة أراضيه وزيادة الاستجابة الدولية مع احتياجاته التنموية والإنسانية، واستعادة مسار التحول المدني وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع المدني السوداني.

اجتماع الجامعة العربية والأمم المتحدة على هامش القمة العربية في بغداد

يذكر أن الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعًا على هامش القمة العربية في بغداد يوم 16 مايو الحالي، على مستوى رؤساء المنظمات كان الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السودانية، للتحرك بشكل جماعي متناغم للمساعدة في وضع حد للأزمة ومعالجة آثارها المختلفة.

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