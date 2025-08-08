أهالي ضحايا حادث الكريمات يشيعون جثامينهم

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن المتوفين الـ9 بحادث اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل بطريق الكريمات، وتسليمهم لذويهم تمهيدا لتشييع جثامينهم.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتكليف فريق بإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت القوات الأمنية وخبراء المرور على الفور لمكان الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لعودة حركة السير لطبيعتها.

