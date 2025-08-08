الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أهالي ضحايا حادث الكريمات يشيعون جثامينهم

حادث طريق
حادث طريق

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن المتوفين الـ9 بحادث اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل بطريق الكريمات، وتسليمهم لذويهم تمهيدا لتشييع جثامينهم. 

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتكليف فريق بإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت القوات الأمنية وخبراء المرور على الفور لمكان الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لعودة حركة السير لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهات التحقيق بجنوب الجيزة الجيزة نيابة الجيزة

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads