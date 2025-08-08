الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر السكر
سعر السكر

 السكر سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 8 اغسطس 2025، نحو 35.21 جنيه.


ويعد السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن، لذلك جاء على رأس السلع التي تم طرحها فى مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار. 

 

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025.


أسعار السكر اليوم فى المنافذ التجارية 

سعر السكر المعبأ يسجل اليوم 8 اغسطس 2025، نحو 35.21 جنيه/ للكيلو.

أسعار السكر التمويني 

كما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

أسعار السكر اليوم في مبادرة تخفيض الأسعار 

السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

 

