أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في البطاطس والليمون وهذا ما سجله الثوم والخيار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأربعاء

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات للكيلو

بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات للكيلو تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 6 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 18 جنيها إلى 22 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 60 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 11 إلى 15 جنيها. تراوح سعر البامية من 15 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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