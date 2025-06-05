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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تشارك في مهرجان قرطاج 2025

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

 تشارك الفنانة اللبنانية  نانسي عجرم في فعاليات مهرجان قرطاج 2025، بدولة تونس.

وتنطلق دورة هذا العام من مهرجان قرطاج يوم 17 يوليو، وتشهد مشاركة عدد من النجوم العرب.

 

عيد ميلاد نانسي عجرم

 كانت نانسي عجرم احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 42، والذي وافق 16 مايو، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تقديم التهنئة لها.

 

أغنية من نظرة

 وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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