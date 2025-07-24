النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب أتالانتا الإيطالي

أبدى مسئولو نادي النصر السعودي، اهتمامهم بضم الغيني مصطفى الحاج سيسيه لاعب نادي أتالانتا الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل رغبة مسئولي النادي في دعم الفريق خلال نافذة الانتقالات الحالية.

مهاجم اتالانتا على رادار النصر السعودي

ووفقا لما ذكره الصحفي دي مارزيو عبر حسابه على موقع أكس:" نادي النصر، أبدى اهتمامه بالمهاجم الغيني الشاب سيسيه صاحب الـ22 عاما، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري بصورة رسمية".

ويرغب مسئولو نادي النصر، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، برغبة من جانب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، في دعم نواقص الفريق خلال الوقت الحالي.

ونجح مسئولو النصر، في حسم صفقة نادر الشراري في صفقة انتقال حر، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الأيام الماضية.

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