محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى مديري الإسكان والمالية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

مناقشة طرح أراضٍ ووحدات سكنية جديدة

استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها طرح قطعة أرض مملوكة للصندوق بمدينة كفر سعد، إلى جانب طرح وحدات سكنية جديدة تابعة للصندوق، ضمن خطة التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

متابعة الإخلاء وتسكين المستحقين

ناقش المحافظ إجراءات الإخلاء للحالات غير المستحقة داخل الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا بتسريع وتيرة الإخلاء وتسكين المستحقين الفعليين طبقًا للمعايير المعتمدة، لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات.

المحافظ يجتمع اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

مشروعات إسكان استثماري بدمياط ورأس البر

بحث الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، أبرزها إنشاء عمارة جديدة بشارع فكري زاهر بمدينة دمياط، وأخرى بشارع ٥١ بمدينة رأس البر، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والاشتراطات الفنية الخاصة بتلك المشروعات.

قرارات إزالة للحفاظ على الأرواح

استعرض المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية موقف المنشآت الصادر بشأنها قرارات إزالة، مؤكدًا على أهمية التنفيذ الفوري لتلك القرارات حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

توجيهات المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بمشروعات الصندوق

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن الشهابي على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بمشروعات الصندوق، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشددًا على المتابعة الدورية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.



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