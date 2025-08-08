حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب بـ بتستخبي

نجح المطرب حمزة نمرة، من تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “ بتستخبي”، والذى وصلت مشاهدتها مايقرب من ربع مليون مشاهدة، بعد طرحها بيوم.

تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

كليب طال غيابك

على الجانب الآخر، تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق بينما لحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، قرر السير خلاله على نهج تسويقي غير معتاد بإطلاقه على أربع دفعات أسبوعية في تمام السابعة مساء كل أربعاء، تحمل الثلاث دفعات الأولى ثلاثة أغنيات بينما يختمها بالدفعة الرابعة التي تضم أربع أغنيات من بينها أغنية الألبوم الرئيسية "قرار شخصي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.