الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب بـ بتستخبي

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

 نجح المطرب حمزة نمرة، من تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “ بتستخبي”، والذى وصلت مشاهدتها مايقرب من ربع مليون مشاهدة، بعد طرحها بيوم.

 

تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

 

كليب طال غيابك 

على الجانب الآخر، تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق بينما لحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

 

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

 ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، قرر السير خلاله على نهج تسويقي غير معتاد بإطلاقه على أربع دفعات أسبوعية في تمام السابعة مساء كل أربعاء، تحمل الثلاث دفعات الأولى ثلاثة أغنيات بينما يختمها بالدفعة الرابعة التي تضم أربع أغنيات من بينها أغنية الألبوم الرئيسية "قرار شخصي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرب حمزة نمرة اليوتيوب مليون مشاهدة عمرو الخضري السمسمية حمزة نمرة

مواد متعلقة

كليب وأغنيتان، حمزة نمرة يطلق ثالث دفعات ألبوم قرار شخصي (فيديو)

حمزة نمرة يتصدر تريند يوتيوب بـ"يا سهرانين" و"شيل الشيلة"

الأكثر قراءة

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصر تصدر بيانا عاجلا ردًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مرشحين لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads