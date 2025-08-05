حمزة نمرة يتصدر تريند يوتيوب بـ"يا سهرانين" و"شيل الشيلة"

تصدر المطرب حمزة نمرة قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بثلاث أغاني من ألبومه الجديد “قرار شخصي”، والذي يطرح أغانيه خلال الفترة الحالية بصورة منفردة.

أغنية شيل الشيلة

أولى هذه الأغنيات هي “شيل الشيلة" وحققت 800 ألف مشاهدة حتى الآن، من كلمات محمد عبد الله، ألحان محمدي، توزيع موسيقي اندريه مينا.

أغنية يا سهرانين

ثاني هذه الأغنيات هي “يا سهرانين” وحققت 650 ألف مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات محمد شافعي، ألحان حمزة نمرة واندريه مينا، وتوزيع موسيقي خالد عصام.

أغنية شمس وهوا

ثالث هذه الأغنيات هي “شمس وهوا” وحققت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي خالد عصام.

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