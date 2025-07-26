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رياضة

أول تعليق من آرني سلوت على هزيمة ليفربول أمام ميلان بالأربعة وديا

أرني سلوت مدرب ليفربول،
أرني سلوت مدرب ليفربول، فيتو

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تقييمه المتوازن لأداء فريقه بعد الخسارة أمام ميلان بنتيجة 4-2، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

تصريحات أرني سلوت بعد خسارة ليفربول أمام ميلان

وقال سلوت في تصريحاته عقب المباراة: رأيت بعض النقاط الإيجابية اليوم في الأداء، ولكن أعتقد أن هناك مجالًا للتحسن في بعض الجوانب، تعرضنا للكثير من الهجمات المرتدة، وأعتقد أن هذا يرجع غالبًا إلى غياب سبعة لاعبين من الفريق الأول.

مباراة ليفربول ضد ميلان، فيتو
مباراة ليفربول ضد ميلان، فيتو

أضاف سلوت: كان يجب أن نُعطي وقت لعب لـ20 لاعبًا مختلف، ولهذا كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم يلعبوا في مراكزهم الطبيعية. استطعنا أن نلعب بأسلوبنا ولكن كان هناك الكثير من الثغرات خلال المرتدات.

وفاز فريق إي سي ميلان على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "كاي تاك" في مدينة هونج كونج الصينية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

فيديو أهداف مباراة ليفربول وميلان 

وأحرز لياو هدف ميلان الأول في الدقيقة 11، ثم سجل روبن لوفتوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يضيف نوا أوكافور الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و4+90، فيما سجل ثنائية ليفربول كل من سوبوسلاي في الدقيقة 26 وجاكبو في الدقيقة 3+90.

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