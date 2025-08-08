حبس سيدة ووالدتها لاتهامهما بإشعال النيران في باب شقة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة ووالدتها، لاتهامهما بإشعال النيران عمدا في باب شقة بمنطقة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمتين أقدمتا على الفعل انتقاما منه بسبب خلافات سابقة، وقد وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وأظهرت المتهمتين وهما تسكبان مادة مشتعلة على باب الشقة قبل إشعال النار والفرار.

القبض على المتهمتين بالجيزة

وكان اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بلاغا بالحادث، وعلى الفور أمر اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد كريم فوزي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية والرائد عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية.

وتبين قيام مهندس يقطن بالشقة المجاورة لشقة المتهمة بتحرير محضر ضدها، وابنتها بسبب تعديهما عليه بالسب والقذف بسبب خلافات الجيرة فيما سبق وقامتا على إثر ذلك بالانتقام، وأشعلتا النيران في باب شقة مما تسبب في إحداث أضرارًا مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة ووالدتها وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

