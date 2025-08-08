شاهد القميص الثالث لريال مدريد فى الموسم الجديد (صور)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن القميص الثالث للفريق فى موسم 2025-2026، والذي جاء بتصميم أنيق باللون الأزرق الملكي، يحمل لمسات كلاسيكية تذكر بتاريخ النادي.

التصميم الجديد يتزين بخطوط بيضاء على الكتفين وياقة دائرية بيضاء، مع الشعار الذهبي للنادي على الصدر، إلى جانب شعار الراعي الرئيسي.

ويعكس قميص الريال مزيجًا من الحداثة والتراث، مستوحى من بعض أطقم النادي التاريخية في العقود الماضية.

وظهر نجوم الفريق، وعلى رأسهم كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، بالقميص الجديد في جلسة تصوير رسمية، ما زاد من حماس الجماهير التي تنتظر ظهوره لأول مرة في المباريات الرسمية خلال الموسم المقبل.

