رقص مثير وقبلات، أول فيديو من حفل زفاف مهاجم ريال مدريد وعارضة الأزياء جابرييلي ميراندا

نشرت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية جابرييلي ميراندا أول مقطع فيديو لحفل زفافها من اللاعب إندريك فيليبي، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وأقام إندريك حفلًا للزفاف من زوجته جابرييلي وسط أجواء رائعة بحضور أصدقاء النجم البرازيلي وأفراد العائلتين.



وأثار الثنائي جدلًا واسعًا بعدما وقع إندريك عقدًا مع جابرييلي في ما عرف إعلاميًّا باسم "عقد الحب" ويحظر على نجم ريال مدريد بعض الأمور، من بينها الحديث مع صديقات حتى لو افتراضيًّا عبر الألعاب الإلكترونية.



وانضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادمًا من بالميراس البرازيلي في صفقة لم تحقق الكثير من النجاح في الموسم الماضي، فقد لعب إندريك 37 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة فقط.



وأصبح اللاعب البرازيلي مرشحًا للرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية، فقد ارتبط اسمه بعدة أندية ترغب في استعارته مثل لايبزيج الألماني وميلان الإيطالي وفياريال الإسباني.



Zdjęcia z ceremonii weselnej Endricka i Gabriely. Zawarli związek małżeński rok temu, ale dzisiaj odbyła się uroczystość. pic.twitter.com/AwhKAJsIgu — Los Galácticos (@_LGalacticos) July 18, 2025

عقد حب بشروط غريبة

في وقت سابق وعبر مقابلة عبر بودكاست "Pod Delas"، كشف الزوجان عن عقد خاص وضعاه لأنفسهما منذ زواجهما الأول. العقد يتضمن سلسلة من الشروط التي تهدف إلى الحفاظ على صحة العلاقة.

من أبرز بنود العقد منع استخدام كلمات محددة في المحادثات مثل:

"أوكي"، "برافو"، "آه"، مع (رمز الضحك الشائع في البرازيل).

كما يلتزم كل منهما بقول "أحبك" في أي ظرف.



سلوك صارم وروتين أسبوعي

ويتضمن العقد أيضًا بنودًا تمنع اكتساب أي نوع من الإدمان، أو حدوث تغيرات جذرية في الشخصية والسلوك.

كما يشترط أن يخرجا من الروتين المعتاد ويقوما معًا بنشاط أسبوعي مشترك يكون خاصًا بهما فقط.



عقوبة المخالفة: هدية نهاية الشهر

إذا خالف أحدهما هذه القواعد، يجب عليه أن يمنح الآخر ما يشاء في نهاية الشهر.

إندريك نفسه اعترف بمخالفة العقد مرة، وقال: "اضطررت في آخر مرة إلى شراء هاتف آيفون".

