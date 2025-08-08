الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مع بدء العمل بالقانون، تعرف على تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في الإيجار القديم

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

 نص قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164  لسنة 2025، على التفاصيل الكاملة لإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة.

 

زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها 

 بعد بدء العمل بتعديل  قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

 

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون

 وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق  الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مطلع يوليو الماضي على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوحدات السكنية المناطق الاقتصادية تميز تعديل قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم وحدات السكنية

مواد متعلقة

من له الحق في البقاء ومن عليه الإخلاء بقانون الإيجار القديم؟

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads