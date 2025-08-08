4 غيابات للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

يفتقد فريق الزمالك خدمات عدد من لاعبيه في مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من: أحمد ربيع للإصابة، وأحمد فتوح ومهدي سليمان لأسباب فنية، والبرازيلي خوان بيزيرا لعدم الوصول إلى القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي.

