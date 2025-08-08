الجمعة 08 أغسطس 2025
تفريغ السفينة الإماراتية "خليفة الإنسانية 8" بميناء العريش تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة

تفريغ السفينة
تفريغ السفينة

تجري الجهات المختصة بميناء العريش البحري تفريغ السفينة الإماراتية “خليفة الإنسانية 8” والتي وصلت أول أمس ميناء العريش، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، التي تنفذها الإمارات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

 

تفريغ السفينة الإماراتية “خليفة الإنسانية 8” بميناء العريش تمهيدًا لإدخال مساعداتها إلى غزة

 

وتحمل السفينة على متنها أكثر من 7166 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها 4372 طنًا من المواد الغذائية، و1433 طنًا من مستلزمات الإيواء، و860 طنًا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، إلى جانب 16 عربة إسعاف مجهزة بالكامل، و20 صهريج مياه لدعم احتياجات المياه في القطاع.

ومن المقرر نقل هذه المساعدات برًا إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لإدخالها إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها على المتضررين.

 

عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح تجاه كرم أبو سالم تمهيدًا لوصولها إلى غزة

30 شهيدا من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال شمالي رفح

ويجري التنسيق الكامل بين الجهات الإماراتية والمصرية لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

