عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح تجاه كرم أبو سالم تمهيدًا لوصولها إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإغاثية

دخلت، اليوم، قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه الإمارات للشعب الفلسطيني.

عبور 21 شاحنة مساعدات إماراتية من معبر رفح الى كرم أبو سالم تمهيدًا لوصولها إلى غزة

وتضم القافلة 21 شاحنة محمّلة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية الأساسية، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

 ويأتي هذا التحرك الإغاثي ضمن الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة السكان.

