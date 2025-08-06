الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في أول جولة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري المصري، يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الثنائي أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان سيقودان خط وسط الفريق في مباراة مودرن سبورت الجمعة القادم في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري بعد الاستقرار على الدفع بالثنائي بشكل أساسي في ضربة البداية بالمسابقة المحلية.

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