رياضة

الدوري الممتاز، المصري يستضيف الاتحاد السكندري في ديربي البحر المتوسط

مباراة المصري ضد
مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

الدوري المصري، يحتضن استاد السويس الجديد مباراة المصري والاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2025-2026.

ويدخل المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني مباراة الليلة أمام زعيم الثغر وعينه على تحقيق النقاط الثلاث في بداية مشواره بالدوري.

كما يسعى أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لحصد نقاط المباراة الثلاث.

وتعد مباراة المصري والاتحاد السكندري بمثابة ديربي البحر المتوسط نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة وإطلالهما على البحر الأبيض المتوسط.

 

موعد مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 


وتنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد في الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد 


وتذاع مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر  شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sport 2.

 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلنت عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري والاتحاد السكندري.

حكام مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 

حكم الساحة: أمين عمر
المساعد الأول: سمير جمال
المساعد الثاني: أحمد زيدان
الحكم الرابع: جلال أحمد
حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان
مساعد حكم الفيديو: محمد ناصر

 

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري 

صبحي سليمان، عمرو جمعة، محمود جنش، محمد كناريا، يوسف نادر، ناصر ناصر، محمود شبانة، عمرو صالح، مصطفى إبراهيم، جون ايبوكا، كريم الديب، محمد سامي، فان ديرك، محمود عجيب، عبد الغني محمد، نور علاء، فادي فريد، محمد توني، هشام بلحه، عبد الرحمن بودي، فافيور اكيم، أبو بكر اليادي، إسحق ازيك.

