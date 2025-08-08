في ذكرى رحيلها، قصة هند رستم مع الفن من "اتمختري يا خيل" إلى الاعتكاف بعد "حياتي عذاب"

هند رستم ــرحلت في مثل هذا اليوم عام 2011ــ مشوار سينمائي طويل، عشقت التمثيل، بدأت مشوارها خطوة خطوة حتى أصبحت من نجوم الصف الأول، كانت البداية مع التمثيل عام 1947 في فيلم "أزهار وأشواك" مع مديحة يسري وعماد حمدي، ومثلت فيه هند رستم لأول مرة دورًا صغيرًا ككومبارس، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية (اتمختري يا خيل) لمدة دقيقتين ككومبارس أيضًا تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم "غزل البنات"، وكبر الدور قليلًا في أول أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين بابا أمين وكان مع فاتن حمامة.

بعدها زادت مساحة دور هند رستم في فيلم "الجسد "عام 1954 من إخراج حسن الإمام، وشيئًا فشيئًا كبرت الأدوار في فيلم ابن حميدو، ثم لا أنام، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، ثم تزوجت المخرج حسن رضا فقدمها في فيلم "العقل في إجازة" وكلها أدوارا ثانوية، جاءت بعدها مجموعة أخرى من الأفلام التي قامت هند رستم ببطولتها وأصبحت علامة في مشوارها السينمائي.

المشاغبون الثلاثة في صراع في النيل

من هذه الأفلام "صراع فى النيل" الذي عرض عام 1959 بطولة هند رستم وإخراج عاطف سالم، وشاركها البطولة عمر الشريف ورشدي أباظة، ووصف المخرج فطين عبد الوهاب أبطال الفيلم الثلاثة بعصابة المشاغبين لتميزهم بعمل المقالب والمواقف الضاحكة في ما بينهم.

هند رستم وعمر الشريف ورشدي أباظة في صراع في النيل



والغريب أن عاطف سالم رفض هند رستم في الفيلم حتى إنه كان قد اختار نجوى فؤاد كونها راقصة محترفة لتأدية دور الراقصة نرجس وهو الدور الذي قدمته هند رغبة من المخرج في تقديم نجوى رقصاتها الشهيرة على إيقاع أحمد فؤاد حسن في الفيلم، وأمام إصرار المنتج جمال الليثي على هند رستم وافق المخرج كارهًا، ومن هنا قالت هند رستم إنها تعرضت لمحاولات إفشالها طوال تصوير الفيلم.

الفنانة هند رستم

أما فيلم "رد قلبي" عن قصة يوسف السباعي وهو فيلم يعبر عن الثورة، وشاركت هند رستم في البطولة مع مريم فخر الدين وأحمد مظهر وشكري سرحان وحسين رياض في دوره الشهير الريس عبد الواحد من إنتاج آسيا وسيناريو واخراج عز الدين ذو الفقار، وكما كتب حسن إمام عن الفيلم أنه أثناء حضور الرئيس جمال عبد الناصر العرض الخاص للفيلم، طلبت مريم فخر الدين توقيعًا من الرئيس وقالت له أن يكتب "إلى المهذبة إنجي"، وقتها ردت هند رستم وهي تبتسم: "طيب أنا هتكتب لي إيه؟" لأنها كانت تقوم بدور راقصة، فضحك الرئيس من ردها وعفويتها وهنأها على نجاح الفيلم.

فريد الأطرش يختار هند للخروج من الجنة

وفي عام 1967 قامت هند رستم ببطولة فيلم "الخروج من الجنة" عن قصة توفيق الحكيم وإخراج محمود ذو الفقار.



يحكي الفيلم قصة الصحفية عنان التي تتعرف على «مختار»، الموسيقي الشاب الموهوب الذي لا يحاول استغلال موهبته في الغناء والموسيقى، بل يعيش في استهتار وضياع مع رفقاء السوء وكان المخرج قد رشح الراقصة تحية كاريوكا لأداء دور الصحفية عنان، ورشح أمامها المطرب فريد الأطرش، ونتيجة لتدخل تحية في بعض مشاهد الدور وفرض بعض المشاهد على السيناريو رفض فريد الأطرش تحية للدور ورشح بنفسه الممثلة هند رستم التي رحبت بالدور.



1958 كان العرض الأول لفيلم "باب الحديد" وفى عام 1958 وبسينما ميامي وفيمينيا بالقاهرة، قامت هند رستم ببطولة فيلم "باب الحديد " الذي اختير ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أخرجه يوسف شاهين عن قصة وسيناريو عبد الحي أديب، وساعد في الإخراج محمد أبو سيف الذي وضع حوار الفيلم، ويحكي الفيلم قصة بائع الجرائد الأعرج "قناوي" في محطة مصر التي كانت تسمى باب الحديد، يعيش قناوي مع هلاوسه وخيالاته في حجرة ضيقة يملأ جدرانها بصور الممثلات والنساء الجميلات المنزوعة من الصحف والمجلات ويقع في غرام "هنومة" بائعة المياه الغازية وهي مخطوبة لـ"أبو سريع" العتال بنفس المحطة ويقوم بدوره الفنان فريد شوقي.

هنومة بائعة الكازوزة

تسخر هنومة ــ هند رستم ــ من طلب قناوي بائع الجرائد الزواج منها وتخبره بأنها تحب أبو سريع خطيبها فيقرر قتلها حتى لا تتزوج أبو سريع وينوي قتل كل من يقف في طريقه ويقتل زميلتها بطريق الخطأ ويصاب بثورة، ويستطيع عم مدبولي ـ حسن البارودي ـ تهدئة ثورته وإيهامه بأنه سيزوجه هنومة حتى تحضر عربة مستشفى المجانين وتقبض عليه لإيداعه المستشفى.

حياتى عذاب آخر ظهور في السينما

وفى 20 أغسطس عام 1979 عرض فيلم “حياتى عذاب ” إخراج علي رضا بطولة ملكة الإغراء هند رستم وعماد عبد الحليم فكان آخر ظهور لها في السينما حيث أعلنت اعتزالها بمجرد الانتهاء من تصوير هذا الفيلم وذلك بعد زواجها من أستاذ أمراض النساء الشهير الدكتور محمد فياض.

هند رستم وزواجها من الدكتور محمد فياض سبب الاعتزال



تقول هند رستم " أثناء تصوير فيلم حياتي عذاب راودتني فكرة الاعتزال بشدة خصوصًا رحيل شخصيات بدأت معهم وكان لهم فضل كبير في نجاحي، وأيضًا بعد دخول دخلاء مجال الفن لا أستطيع العمل معهم، فأين المنتجون أمثال رمسيس نجيب وحلمي رفلة وحسن رمزي، تغير المناخ لدرجة أنني فكرت في نفسي فأنا دائمًا كنت مشغولة طوال الوقت عن بيتي وبنتي ولم أعطِ نفسي شيئًا، فكرت بعد أن تزوجت الدكتور محمد فياض لماذا لا أعيش مثل باقي الناس، فكان الاعتزال مجرد الانتهاء من تصوير فيلم "حياتي عذاب" ليكون آخر أفلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.