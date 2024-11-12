هند رستم.. حكايات سيدة الحسن والجمال في السينما المصرية.. بدأت مسيرتها "كومبارس".. سر كراهيتها للقب ملكة الإغراء.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

هند رستم ، فنانة من الزمن الجميل، إحدى جميلات السينما، أحبت الفن وصعدت سلم التمثيل من أول درجاته، رغم جمالها وموهبتها قبلت أن تظهر فى لقطة او اثنتين حتى أنها أدت دورا صامتا فى فيلم " غزل البنات "، هى الممثلة الشقراء التى لقبت بـ مارلين مونرو الشرق، اشتهرت وبرعت فى أدوار الإغراء حتى وصفتها الصحافة بملكة الإغراء والأدوار الساخنة لكنها رفضت هذا الوصف، في المقابل وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير، رحلت وهى فى نهاية السبعينات عام 2011.



ولدت ناريمان حسين مراد رستم الشهيرة بـ هند رستم فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 1931 بحى محرم بك بالإسكندرية لأب من أصل تركي يعمل ضابطا في الشرطة، درست بمدرسة راهبات ــ سان فانسا ندى بول ـــ ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946 فألحقتها جدتها بالمدرسة الألمانية بباب اللوق، وكانت هند تعيش مع جدتها لوالدها وأعمامها، بعد انفصال والدها ووالدتها في سن 9 سنوات، ومن دلائل شقاوتها أنها طردت من المدرسة الألمانية لشقاوتها وعدم التزامها، والتحقت بعد ذلك بمدرسة الفرنسيسكان.

حياة سعيدة رغم انفصال الوالدين



عن طفولتها تقول هند رستم: الحمد لله لقد عشت طفولة سعيدة على الرغم من انفصال والدي عن والدتي إلا أن كل منهما لم يبخل علي بالحب والعطاء، كنت طفلة هادئة جدا خجولة، أحترم الكبير لأقصى درجة، تربيت في مدرسة راهبات جعلتنى جادة ملتزمة.

دور صامت فى غزل البنات

في عام 1949، وبالصدفة عن طريق احدى صديقاتها ظهرت هند رستم كومبارس لمدة دقيقتين فقط وهي تركب الحصان خلف الفنانة العظيمة ليلي مراد وهي تصور أغنية "اتمخطري يا خيل" في فيلم غزل البنات، ثم أصبحت كومبارسا ناطقا في أفلام عديدة منها "الستات ميعرفوش يكدبوا"، لتلتقي بالمنتج حسن رمزي الذي قدمها إلى المخرج حسن الإمام الذي قدمها في أشهر أدوارها، وبدأتها بفيلمي "بنات الليل " و"الجسد " تبعه أكثر من ثمانين فيلما منها:الراهبة، شفيقة القبطية، لا أنام، صراع فى النيل، امرأة على الهامش، كلمة شرف، رجل بلا قلب، ابن حميدو، رد قلبي، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، العقل في إجازة، عشاق الليل، نساء فى حياتى، اعترافات زوجة، بنات حواء، الخروج من الجنة، كما قدمت مع يوسف شاهين ثلاثة أفلام: بابا أمين، انت حبيبى، باب الحديد.

هند رستم



بسبب وصفها بالإغراء تعرضت الفنانة هند رستم للعديد من الشائعات وأصبحت كل زوجة فنان تخشى على زوجها من هند رستم فكلما قامت ببطولة فيلم مع أحد النجوم إلا وتطلق الشائعات، وطالت الشائعات أحمد مظهر ويحيى شاهين وأحمد رمزي وغيرهم، فكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1957 فإن الهمسات تدور في الوسط الفني حول قصة حب بين الفنان يحيى شاهين وهند رستم، وكذلك الفنان أحمد مظهر أحد أبطال فيلم رد قلبي، أيضا قيل إن هند رستم تجري وراء عبد المنعم الخادم زوج الراقصة تحية كاريوكا وتطارده وقد قامت تحية كاريوكا بمحاربتها ومهاجمتها في الصحف ومنع التعامل معها، أيضا ربطت الشائعات بينها وبين المخرج حسن الامام مكتشفها فى فيلم بنات الليل.

تكره لقب ملكة الإغراء



عن وصفها بملكة الاغراء تقول مارلين مونرو الشرق هند رستم:الإغراء من أخطر الألوان في السينما، ويحتاج إلى مجهود كبير وليس في حياتي سوى أفلام قليلة جدا اعتمدت على الإثارة، ولقبوني مارلين مونرو ليس إلا لأني اشبهها وشكلي يقترب منها، وأنا لم اختار اسم ملكة الإغراء بل المخرجين هم الذين اختاروا ثم الجمهور، وأنا أكره هذا اللقب كثيرا لكن منه لله الصحفي مفيد فوزي هو الذي أطلق علي هذا اللقب وانتشر تبعا لذلك.

الفنانة الراحلة هند رستم

وأضافت هند رستم ؛قائلة: لقد مثلث أكثر من مائة فيلم منها ثمانية أفلام فقط يمكن أن يقال عن أدواري فيها.. أدوار إغراء... ومنها وأهمها “باب الحديد ” ومنه جاءت انطباعاتهم. عموما تقدير النقاد يسعدني وأعتبره شهادة أعتز بالحصول عليها. فمازال هناك من يقيم الأعمال ويقدرها.

تزوجت هند رستم من الدكتور محمد فياض

تزوجت هند رستم من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت، وتنكر الزوج للابنة ودخلت هند في صراع قضائى حتى أثبتت نسب البنت إليه، وتم الطلاق وأعلنت حينها انها لن تتزوج ثانية وستتفرغ لتربية ابنتها الوحيدة لتتزوج مرة ثانية من أستاذ طب النساء والتوليد الدكتور محمد فياض الذى سبق له الزواج من الراقصة هاجر حمدى.

هند رستم

عن هذا الزواج تقول هند رستم: “تزوجنا زواجا تقليديا فقد تزوجنا بعد أن تعرفت عليه في شهر واحد لإحساسنا بالتقارب في الأفكار بالإضافة إلى أخلاقه وأدبه الزائد عن اللزوم وهو كريم بمعنى الكلمة ورمزا للطبيب الإنسان تعلمت منه الهدوء وطولة البال.



هند رستم علقت علي ما كتبه النقاد والصحفيين الأمريكيين وما صدر عنها من كتاب ؛قائلة:" لقد مثلث أكثر من مائة فيلم منها ثمانية أفلام فقط يمكن أن يقال عن أدواري فيها.. أدوار إغراء... ومنها وأهمها «باب الحديد » وهذا ما شاهدوه لى.. ومنه جاءت انطباعاتهم. عموما تقديرهم يسعدني وأعتبره شهادة أعتز بالحصول عليها. فمازال هناك من يقيم الأعمال ويقدرها".

اعتزلت الفنانة هند رستم السينما وهي في قمة تألقها بعد تصوير آخر أفلامها "حياتي عذاب" عام 1979 مع عماد عبد الحليم فى بداياته، الذى فشل جماهيريا وعاشت بعيدا عن الأضواء، عن الاعتزال قالت ملكة الاغراء هند رستم: أثناء تصوير فيلم " حياتى عذاب " راودتنى فكرة الاعتزال بشدة خصوصا رحيل شخصيات بدأت معهم وكان لهم فضل كبير على نجاحى، وأيضا بعد دخول دخلاء مجال الفن لا أستطيع العمل معهم، فأين المنتجون أمثال رمسيس نجيب وحلمى رفلة وحسن رمزى، تغير المناخ لدرجة أنني فكرت في نفسى فأنا دائما كنت مشغولة طوال الوقت عن بيتى وبنتى ولم أعط نفسى شيئا، فكرت بعد أن تزوجت من الدكتور محمد فياض لماذا لا أعيش مثل باقى الناس حياة اسرية هادئة، فكان الاعتزال مجرد الانتهاء من تصوير فيلم "حياتى عذاب “ ليكون آخر أفلامي.