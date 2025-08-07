عدي الدباغ: أعد جماهير الزمالك بأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات

تحدث الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك عن انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمي، موضحًا سر اختياره الانتقال إلى الفريق الأبيض عن باقي العروض الأخرى.



وأكد الدباغ لـ "قناة الزمالك" أن ارتداء القميص الأبيض يمثل له نقلة كبيرة، مؤكدً: "الزمالك من أكبر الأندية في إفريقيا وتاريخه يجعل المسؤولية مضاعفة".



وأضاف: "سعيد بالانضمام لهذا الكيان العظيم، وأعد الجماهير بأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات".

وأردف: "نادي الزمالك كان الأكثر جدية في التفاوض معي، وأول من تواصل معي كان جون إدوارد المدير الرياضي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أن هناك مشروعًا حقيقيًّا".



وأتم: "المفاوضات لم تستغرق سوى 3 أيام فقط، وتم كل شيء باحترافية شديدة وسرعة كبيرة، وهذا ما ساعدني على اتخاذ القرار سريعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.