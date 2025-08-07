أبو الدهب: الأهلي يمتلك فريقين واللاعب البديل لا يقل عن الأساسي

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو يمتلك فريقين على أعلى مستوى فني في الموسم المقبل.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن الأهلي يمتلك فريقين والدليل على ذلك أن الإسباني خوسيه ريبيرو أشرك فريقين مختلفين في مباراتي بتروجيت ومنتخب الشباب الوديتين".

وأشار إلى أن فريق الأهلي هو أقوي المرشحين للتتويج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويستعد فريق النادي الأهلي لبداية مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

