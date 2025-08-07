الخميس 07 أغسطس 2025
مسؤولون إسرائيليون: إنشاء نظام بغزة مماثل للضفة يتطلب 5 سنوات من القتال المتواصل

غزة، فيتو

 أفادت «نيويورك تايمز» نقلا عن مسئولين إسرائيليين بأن إنشاء نظام بغزة مماثل للنظام في الضفة الغربية يتطلب 5 سنوات من القتال المتواصل.

 

عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر

وأفادت القناة 12 العبرية مساء أمس الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: "الخطة التي يناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.. الخطة العسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

 

قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

 وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

