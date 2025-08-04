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أخبار مصر

وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث المواطنين على المشاركة (صور)

وزير الأوقاف يدلي
وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
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أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بالقاهرة الجديدة، وسط أجواء من الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع.

وزير الأوقاف: الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا 

وعبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا وإدراكًا عميقًا لمسئولية الحفاظ على استقرار الوطن، مؤكّدًا أن التصويت في الانتخابات ليس مجرد حق، بل واجب وطني يؤكد وحدة الصف وثبات الإرادة.

ودعا الوزير عموم المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على أن ذلك يعكس وعي المصريين بحجم التحديات المحيطة، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري قد اختار الوطن ورفعته سبيلا عبر الممارسة الديمقراطية، متمسكًا بخيار البناء والتعمير ومواجهة التحديات بثقة واتحاد وإيجابية.

انطلاق التصويت في انتخابات الشيوخ 2025 

وانطلق اليوم  الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

مواعيد التصويت في لجان انتخابات مجلس الشيوخ 

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

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