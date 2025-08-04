وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث المواطنين على المشاركة (صور)

أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بالقاهرة الجديدة، وسط أجواء من الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع.

وزير الأوقاف: الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا

وعبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا وإدراكًا عميقًا لمسئولية الحفاظ على استقرار الوطن، مؤكّدًا أن التصويت في الانتخابات ليس مجرد حق، بل واجب وطني يؤكد وحدة الصف وثبات الإرادة.

ودعا الوزير عموم المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على أن ذلك يعكس وعي المصريين بحجم التحديات المحيطة، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري قد اختار الوطن ورفعته سبيلا عبر الممارسة الديمقراطية، متمسكًا بخيار البناء والتعمير ومواجهة التحديات بثقة واتحاد وإيجابية.

انطلاق التصويت في انتخابات الشيوخ 2025

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

مواعيد التصويت في لجان انتخابات مجلس الشيوخ

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.