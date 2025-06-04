بسبب مخالفتهم تنبيه منع السفر، قائمة الأئمة المنقولين من مساجدهم بقرار وزير الأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بنقل عدد من الأئمة، بعد مخالفة تعليمات السفر الذي أصدرها القطاع الديني في مايو الماضي.

وجاء التعميم بأنه يمنع سفر أي من الأئمة أو القيادات إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة السلطة المختصة.

وأكد التعميم الذي أصدرته وزارة الأوقاف الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزير، حفاظًا على انتظام سير العمل بالمساجد وحرصًا على المصلحة العامة.

أسماء الأئمة المنقولين بقرار من وزير الأوقاف

وينشر “فيتو” أسماء الأئمة الذين خالفوا التعليمات وهي كالآتي:

أشرف صبحي محمد الفيل.

يسري شفيق محمود عزام.

عبد الرءوف خالد أحمد عبدالرحمن

أسامة محمد السيد عز قابيل

محمد أبوبكر محمد جاد الرب

أحمد سلامة عبدالرازق عمر النجار

محمد عبدالعال محمد عبدالعال

إسلام محمد مختار النواوي

حجازي محمد فارس محمد

كرم عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم

أحمد عبدالرازق محمد يوسف

حسن محمد حسن محمد

خالد إبراهيم محمد أحمد

ياسر أحمد عبداللطيف إبراهيم

حسين جاد الكريم حمادة أحمد

محمد نقي بشير حامد

أحمد ضاحي حسن شحات محارب

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