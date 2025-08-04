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رياضة

أول رد من بايرن ميونخ بعد انتقادات التعاقد مع نجم ليفربول

دياز
دياز

علق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، على الانتقادات الموجهة للبافاري، بعد التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، بسبب عمره.

ونجح بايرن ميونخ في ضم دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، من صفوف ليفربول  بعقد يمتد حتى صيف 2029، في صفقة بلغت نحو 70 مليون يورو.

وقال إيبرل في تصريحات لصحيفة كيكر "هدفنا يجب أن يكون تحقيق توازن جيد في الفريق من حيث التركيبة العمرية للاعبين".


وشدد: "في نهاية المطاف، ما نحتاجه ببساطة هو الجودة، العمر ليس سوى واحد من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند إتمام صفقة انتقال".

وأضاف: "دياز يمتلك كل ما نبحث عنه، نريد السرعة والأهداف والتمريرات الحاسمة، والجودة في المواجهات الفردية والانضباط والمشاركة باستمرار بنسق مرتفع".

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