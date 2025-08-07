الخميس 07 أغسطس 2025
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حالة الطقس اليوم الخميس، عودة الأمطار وهدوء يسبق الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية وقد تكون كثيفة على  السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب البلاد وذلك من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد


كما حذرت من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث  يستمر انخفاض درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس  حار رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن  يسود طقس  حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

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