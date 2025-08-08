الجمعة 08 أغسطس 2025
حوادث

القبض على قائد سيارة دهس شخصين في الأميرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على قائد سيارة ملاكي دهس شخصين أعلى الطريق بـمنطقة الأميرية.

 

سيارة ملاكي تدهس شخصين بالأميرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبيع العثور على جثة شخص وإصابة آخر دهستهما سيارة ملاكي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة الملاكي وقائدها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

