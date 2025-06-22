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حوادث

حبس سائق توك توك بتهمة قتل زميله في الأميرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الاميرية بحبس سائق توك توك بتهمة قتل زميله بآلة حادة أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


مشاجرة بين سائقي توك توك بالأميرية
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك ومقتل أحدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


و بالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك وسط بركة من الدماء فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل زميله وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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