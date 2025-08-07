انتصار تجسد هذه الشخصية في فيلم "سفاح التجمع"

انضمت الفنانة انتصار لأبطال فيلم “سفاح التجمع”، الذي يتم التحضير له حاليًّا، ويقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

وتجسد انتصار خلال العمل دور إحدى السيدات اللاتي تساعد سفاح التجمع في الحصول على ضحاياه من الفتيات.

على جانب آخر أعلن السيناريست محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

كواليس العمل

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية وما بيعملش أي حاجة في حياته حرفيًّا غير عشان السفاح”.

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء تحضيرات شخصية سفاح التجمع، ويجري حاليًّا اختيار فريق العمل بجانب الفيشاوي وصابرين ودينا سامي.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرًا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

