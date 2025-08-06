أرسنال يسقط أمام فياريال بثلاثية

سقط فريق أرسنال الإنجليزي أمام نظيره فياريال، بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وتقدم فريق فياريال بهدف بعد مرور 16 دقيقة بأقدام نيكولاس بيبي، قبل أن يضيف زميله إيتا إيونج الهدف الثاني بحلول الدقيقة 33، فيما رد أرسنال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق كريستيان نورجارد.

وفي الشوط الثاني، عزز فياريال تقدمه بالهدف الثالث بعدما سجل دانجوما بحلول الدقيقة 68، لكن أرسنال عاد وقلص الفارق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها النرويجي مارتن أوديجارد بنجاح إلى هدف عند الدقيقة 76.

وحاول أرسنال معادلة النتيجة فيما تبقى من دقائق في زمن اللقاء، إلا أن المحاولات لم تكن بالجدية الكافية، لتنتهي المباراة بخسارة المدفعجية بثلاثية لهدفين.

يشار إلى أن أرسنال سيقص شريط مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة نارية ضد مانشستر يونايتد، في ملعب أولد ترافورد يوم 17 أغسطس الجاري.

أرسنال يحدد بدائل رودريجو

فيما بدأت ملامح سوق انتقالات أرسنال تتضح شيئًا فشيئًا مع اقتراب ختام فترة الانتقالات الصيفية، حيث بات الثنائي الإنجليزي إيبيريتشي إيزي وأنتوني جوردون على رأس قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا أثليتيك”، تضاءلت فرص انضمام البرازيلي رودريجو إلى ملعب الإمارات، في ظل اتجاه الأنظار نحو أهداف محلية.

ويسعى المدرب ميكيل أرتيتا إلى إتمام صفقة هجومية أخيرة تُكمل مشروع الفريق، بعد صيف شهد صفقات قوية أبرزها التعاقد مع جيوكيريس ومارتن زوبيمندي والحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

تطورات مفاوضات أرسنال لضم رودريجو

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن رغم ارتباط اسم رودريجو بعدة أندية إنجليزية من بينها أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام – الذي يضعه كبديل محتمل للكوري الجنوبي هيونج مين سون في حال رحيله إلى الدوري الأمريكي – فإن المؤشرات تُظهر تراجع اهتمام “المدفعجية” بضم جناح ريال مدريد، في ظل تعقيد الصفقة من الناحية المالية ووفرة البدائل.

في السياق ذاته، عاد اسم إيبيريتشي إيزي، اللاعب السابق في أكاديمية آرسنال، إلى الواجهة بقوة، لكن كريستال بالاس يُطالب بدفع الشرط الجزائي الكامل في عقده والبالغ 78 مليون يورو (شاملة المكافآت).

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