أرتيتا: آرسنال اتبع الإجراءات الصحيحة بالاستغناء عن توماس بارتي

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أنه واثق بنسبة 100% من أن النادي اتبع الإجراءات الصحيحة بشأن رحيل لاعب الوسط الغاني توماس بارتي.

وأصدر نادي أرسنال بيانًا جاء فيه: "انتهى عقد اللاعب في 30 يونيو. وبسبب الإجراءات القانونية الجارية ضد اتهام اللاعب بـ 5 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، لا يمكن للنادي التعليق على القضية."

وأثارت توقيت التهم بعد أقل من أسبوع من انتهاء عقده مع آرسنال جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة.

وتزايدت الأسئلة حول سبب عدم قيام نادي أرسنال بإيقاف بارتي، بالإضافة إلى تقارير أفادت بأن النادي كان في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده خلال الأسابيع التي سبقت توجيه التهم إليه.

وفي أول تعليق له منذ توجيه التهم، وخلال مؤتمر صحفي ضمن جولة الفريق التحضيرية في سنغافورة، قال أرتيتا: "كان بيان النادي واضحًا للغاية. هناك الكثير من الجوانب القانونية المعقدة، لذلك لا يمكنني التعليق على ذلك."

وعند سؤاله إذا كان يشعر بالثقة والارتياح بأن النادي اتبع جميع الإجراءات الصحيحة، أجاب أرتيتا: "نعم بنسبة 100%".

وكانت شرطة العاصمة البريطانية وجهت إلى بارتي، في 4 يوليو الجاري، 5 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد 4 أيام فقط من انتهاء عقده مع آرسنال.

وترتبط التهم بحوادث وقعت بين عامي 2021 و2022، ومن المقرر أن يمثل اللاعب البالغ 32 عامًا أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية في 5 أغسطس المقبل.

وينفي بارتي جميع التهم الموجهة إليه، وكان قد اعتُقل للمرة الأولى في يوليو 2022، لكنه لم يُكشف عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع آرسنال بينما كانت التحقيقات جارية.

وجاء في بيان من محامي بارتي: "توماس ينفي جميع التهم الموجهة إليه. لقد تعاون بشكل كامل مع الشرطة والنيابة العامة خلال تحقيق دام ثلاث سنوات وهو الآن يرحب بفرصة تبرئة اسمه أخيرًا."

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