أموال طائلة تدخل خزينة أمريكا من الرسوم الجمركية

بدأت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحقيق مبالغ ضخمة للخزينة الأمريكية، مما يشكّل مصدر دخل جديد يعوّل عليه الساسة في الدولة المثقلة بالديون.

وبينما تتجه أنظار العالم إلى تاريخ 7 أغسطس 2025، موعد دخول حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، كشفت البيانات عن قفزة كبيرة في عائدات الضرائب على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال هذا العام، وذلك بفعل الرسوم الجمركية وبعض الضرائب على الإنتاج.

وبلغت الإيرادات المُحصلة حتى نهاية يوليو 2025 نحو 152 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الإيرادات المُسجّلة في الفترة نفسها من السنة المالية 2024، والتي بلغت 78 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس، في الوقت الذي بدات فيه تداعيات تهديدات الرسوم المستمرة على مدى شهور على الاقتصاد الأميركي في الظهور.

وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى.

وأعلن البيت الأبيض أنه ابتداءً من منتصف الليل، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة أو أكثر على منتجات أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي.

في حين سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سيتم فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على الواردات من تايوان وفيتنام وبنجلاديش.

