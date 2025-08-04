تيك توك: حذف 16.5 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول من 2025

كشفت منصة تيك توك عن حذف 16.5 مليون فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب ضمن عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة.

تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع

جاء ذلك ضمن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت تيك توك أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، محققة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق.

ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849,976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.

في مصر، أزالت منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، لانتهاكها إرشادات المجتمع. وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضًا 347,935 مضيف بث مباشر وأوقفت 587,246 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

وفي الإمارات، تم إزالة 1,051,226 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.2%، بينما تم إزالة 94% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 86,790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140,295 بثًا مباشرًا.

أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 1,040,981 فيديو مخالف خلال الربع الأول من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 98.9% من المحتوى المخالف دون بلاغات المستخدمين، بينما تم إزالة 92.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 44,121 مضيف بث مباشر وعطلت 77,396 بثًا مباشرًا.

سجل العراق أكثر من 10 ملايين إزالة فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 95.5% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة،على صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 346,335 مضيف بث مباشر وأوقفت 649,551 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

وأزالت تيك توك نحو 1,349,478 فيديو في لبنان في خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتمت إزالة 96.9% من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى،، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 24,795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45,536 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع.

نظام استرجاع المحتوى

أوضحت تيك توك على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ209,291 فيديو، تليه مصر بـ144,605، ثم المغرب بـ53,525، والإمارات بـ41,148، ولبنان بـ31,880.

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