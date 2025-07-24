تنسيق الجامعات الأهلية، مصاريف جامعة الملك سلمان 2025/ 2026

مصاريف جامعة الملك سلمان 2025.. جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، هي إحدى الجامعات الأهلية الدولية، أُنشئت بموجب قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وتقع كليات جامعة الملك سلمان في ثلاثة فروع هي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتعتمد تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، البرامج والمصروفات الدراسية لجامعة الملك سلمان الدولية.

البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

تتضمن جامعة الملك سلمان الدولية، مجموعة من البرامج الدراسية الهامة، والتي تشمل ما يلي:

مجال الهندسة: يشمل برنامج هندسة الميكاترونكس، وهندسة الطاقة.

مجال هندسة الحاسب: برنامج بكالوريوس هندسة الحاسب.

مجال علوم الحاسب: برنامج علوم الحاسب.

مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج التبريد والتكييف.

مجال الطب: برنامج بكالوريوس الطب والجراحة.

مجال طب الأسنان: برنامج طب الأسنان.

مجال علوم التمريض: برنامج التمريض.

مجال الزراعات الصحراوية: يشمل تخصصات مثل الزراعات الصحراوية الحديثة، وزراعة النباتات الطبية والعطرية.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2025/ 2026

أولا: المصروفات الدراسية للطلاب المستجدين المصريين للعام الجامعي 2025-2026

مجال الطب والجراحة: 152.460جنيه

مجال طب الأسنان: 140.910جنيه

مجال الصيدلة: 123.420جنيه

مجال علاج طبيعي: 93.500جنيه

مجال الطب البيطرى: 87.120جنيه

مجال التمريض: 44.640جنيه

مجال العلوم الأساسية: 52.800جم

مجال علوم الحاسب: 75.900جم

مجال هندسة الحاسب: 75.900جم

مجال الزراعات الصحراوية:47.300جم

مجال الفنون والتصميم: 53.900 جم

مجال الصناعات التكنولوجية: 42.900 جم

مجال الهندسة: 75.900 جم

مجال العمارة: 75.900 جم

مجال العلوم الإدارية: 50.600 جم

مجال السياحة والضيافة: 44.000 جم

مجال اللغات التطبيقية: 47.300 جم

ثانيا: مصروفات الطلاب المستجدين غير المصريين 2024-2025، وتشمل ما يلي:

مجال الطب والجراحة: 8000 دولار أمريكي

مجال طب الأسنان: 7500 دولار أمريكي

مجال الصيدلة: 6500 دولار أمريكي

مجال الطب البيطرى: 4000 دولار أمريكي

مجال التمريض: 3000 دولار أمريكي

مجال العلوم الأساسية: 4000 دولار أمريكي

مجال علوم الحاسب: 5500 دولار أمريكي

مجال هندسة الحاسب: 5500 دولار أمريكي

مجال الزراعات الصحراوية: 3000 دولار أمريكي

مجال الفنون والتصميم: 3000 دولار أمريكي

مجال الصناعات التكنولوجية: 3000 دولار أمريكي

مجال الهندسة: 5500 دولار أمريكي

مجال العمارة: 5500 دولار أمريكي

مجال العلوم الإدارية: 4000 دولار أمريكي

مجال السياحة والضيافة: 3000 دولار أمريكي

مجال اللغات التطبيقية: 3000 دولار أمريكي

مجال العلاج الطبيعى: 6000 دولار أمريكي



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