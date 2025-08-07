الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انسحاب 4 وزراء بحزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء اللبناني

اجتماع الحكومة اللبنانية
اجتماع الحكومة اللبنانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  4 وزراء من حزب الله وحركة أمل انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء اللبناني.


 انسحاب 4 وزراء من حـزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء اللبناني
 

وأكدت التقارير أن مجلس الوزراء اللبناني ناقش مقترحا لتأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة لحين انتهاء الجيش اللبناني من إعداد دراسته وعرضها بنهاية الشهر الجاري


وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار سيصدر عن مجلس الوزراء اللبناني دون المكون الشيعي قرار فاقد الموثوقية، حيث بذل  الرئيس اللبناني جهودا كبيرة لإقناع وزراء الثنائي الشيعي بعدم الانسحاب
 

وأكدت التقارير أن  مجلس الوزراء اللبناني سيواصل مناقشة الورقة الأمريكية بعد انسحاب الوزراء الأربعة وسيتجنب اتخاذ أي قرار تفاديا لعدم الميثاقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله مجلس الوزراء اللبناني الجيش اللبناني

مواد متعلقة

حزب الله: المحاولات البائسة للتعرض لسلاح الحزب تخدم إسرائيل

نائب عن حزب الله: نزع سلاح المقاومة يجعل لبنان مستباحا

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads