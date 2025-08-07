الخميس 07 أغسطس 2025
أخبار مصر

تعليم القاهرة: 48332 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 154 لجنة بالشهادة الإعدادية

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات (الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتى تنطلق يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.

تعليم العاصمة تعلن جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان يوم السبت فى مادتى (اللغة العربية - التربية الدينية) مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية.

وأشارت "مدير المديرية" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما صرحت أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (٤٨٣٣٢) منهم ( ٢٨٣٣٢) طالبا و( ٢٠٠٠٠ ) طالبة، وموزعين على (١٥٤) لجنة بالإدارات التعليمية الـ٣٥.

مدير تعليم القاهرة والسفير السوداني يتفقدان امتحانات الشهادة الإعدادية للسودان

تعليم القاهرة تكثف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2025

ونوهت " مدير المديرية " إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجهت مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة العقبات، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشددت " مدير المديرية " على عدم اصطحاب الطلبة والمعلمين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة الشهادة الاعدادية امتحانات الدور الثاني للشهاده الاعداديه امتحانات الدور الثاني تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

