تعليم القاهرة تكثف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر إقامتها غدًا الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وصرحت أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة (١١١٢٩٦) طالبا وطالبة، موزعة على (٢٦٠) لجنة.

تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

وأشارت "مدير المديرية" توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن اقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة.

و تواجد المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو، بالإضافة إلى المرور الدورى لمديرى الإدارات التعليمية على اللجان للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها.

والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية، وتجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

بالإضافة إلى تأمين اللجان الإمتحانية بالمدارس ومنع وجود أولياء الأمور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان وتوفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

ونبهت على إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة بالمدارس، منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة الكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت)، وكذلك الملاحظين

والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، والتشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت على التنسيق والتواصل اللحظى مع الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى، والاستمرار لمراجعات الثانوية العامة كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

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